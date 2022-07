బ్యాక్ వాటర్ వస్తే తెలంగాణాప్రాజెక్టులు తీసేస్తారా? అజయ్ ముందు ఖమ్మం చూసుకో: గుడివాడ అమర్నాథ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గోదావరి వరదల వ్యవహారం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య కొత్త రచ్చకు కారణంగా మారింది. వరదలతో ఇప్పటికే భద్రాచలం, పోలవరం విలీన మండలాలు ముంపుకు గురైన నేపథ్యంలో, ముంపు మండలాలను తమకు తిరిగి ఇచ్చి వేయాలని పువ్వాడ అజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య కొత్త రగడకు కారణంగా మారింది. మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మంత్రులు ఒక్కొక్కరుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని, మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

Will the Telangana projects be demolished if there is backwater? Minister Gudivada Amarnath made harsh comments against the Telangana government. Minister amarnath saying that Puvvada Ajay Kumar, should focus on khammam politics.