జనసేన మీటింగ్ టీజర్ కు ఉన్నంత హడావుడి సినిమాకు లేదు: మంత్రి కన్నబాబు చురకలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభలో వైసిపి వ్యతిరేక ఓటును చీల్చనివ్వమని పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో దుమారం రేపాయి. రాష్ట్రంలో సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణాలపై ఊహాగానాలకు పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఊతమిచ్చాయి. పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో అధికార వైసీపీ మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ ని చంద్రబాబు పార్టీతో ముడిపెడుతూ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

English summary

Minister Kannababu said Janasena party was a stagnant party, there is no priority to the party in ap. Kannababu alleges pawan kalyan working for tdp and chandrababu