జగన్ కు భయం తెలియదు-జానీ సినిమాతో భయపెడతావా : చూసుకుందాం రా -కొడాలి నాని సవాల్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పైన మంత్రి కొడాలి నాని తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. వైసీపీని వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి రాదంటూ..తాము అధికారంలోకి వస్తామంటూ పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యల పైన మంత్రి నాని కౌంటర్ ఇచ్చారు. పవన్ స్పీచ్ లకు జనం భయపడుతున్నారని..అభిమానులు భయపడతారని వ్యాఖ్యానించారు. చంద్రబాబు స్క్రిప్టు చదవుతుంటే ఆయన సంతోషిస్తాడని చెప్పారు. చంద్రబాబు బూట్లు నాకే వ్యక్తి పవన్ అంటూ తీవ్రంగా స్పందించారు. జగన్ కు భయం అంటే తెలియదని...సోనియాకే భయ పడలేదని చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

Minister Kodali Nani had gone strong on Pawan Kalyan asking him to win first rather than wasting time on speaking nonsense