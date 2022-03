ఉగాదికి కొత్త జిల్లాలు.. చంద్రబాబు గొప్పగా ఏం చేశారో చెప్పాలి: మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి టిడిపి 40వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కామెంట్లకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో మరిన్ని సీట్లు సాధిస్తామని చెప్పిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఈసారి ఎన్నికల్లో మరింత విజయం వైసిపికి అందించడం కోసం ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు.

English summary

AP Minister Peddireddy Ramachandrareddy countered Chandrababu comments on the occasion of the 40th birth anniversary of TDP. Minister Peddireddy Ramachandra Reddy, said that more seats would be won by ysrcp in the coming elections.