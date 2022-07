కొడుకుకోసం ఖరీదైన బెంజ్ కారు కొన్న మంత్రి రోజా..కలెక్షన్ క్వీన్.. టీడీపీ రచ్చ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లో ఫైర్ బ్రాండ్ లీడర్ గా ఉన్న రోజా మంత్రి పదవి చేపట్టిన నాటి నుండి, తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి తీవ్రమైన విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు. జగనన్న చెల్లెలినని నిత్యం టిడిపి అధినేత చంద్రబాబుపై, లోకేష్ పై, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల పై తీవ్రస్థాయిలో మాటల తూటాలు పేల్చే రోజాపై అదే స్థాయిలో టిడిపి నుండి విమర్శలు ఎదురవుతున్నాయి. మంత్రి రోజా ఏం చేసినా అందులో తప్పులు వెతకడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ బిజీగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది.

English summary

Minister Roja bought an expensive Benz car for his son Krishna Kaushik. TDP targets Roja as the collection queen as she is late in appointments after buying a car.