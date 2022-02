పవన్ కళ్యాణ్ డ్రామాలు దేనికి? టీడీపీ బీ టీమ్ జనసేన: మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మత్స్యకారుల సమస్యల పరిష్కారానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పోరు బాట పట్టనున్న విషయం తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన నరసాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభను నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలోని మత్స్యకారుల సమస్యలను ప్రస్తావించిన పవన్ కళ్యాణ్ మత్స్యకారుల ఉపాధిని దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్న 217 జీవోని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక దీనిపై ఏపీ పశుసంవర్ధక మత్స్య శాఖ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు పవన్ కళ్యాణ్ పై ఎదురు దాడి చేశారు.

English summary

Minister Seediri Appalaraju questioned the Pawan Kalyan dramas even though the Jagan government was doing a lot of good to the fishermen. He was incensed that the TDP B team was Janasena and that Pawan had never questioned Chandrababu in the past.