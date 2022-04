గుంటూరు జీజీహెచ్ లో మంత్రి విడదల రజిని ఆకస్మిక తనిఖీ.. అధికారులను పరుగులు పెట్టించిన మంత్రి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా అవకాశం దక్కించుకున్న విడదల రజిని ఇటీవల మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రోజే ఆరోగ్య యజ్ఞంలో దివ్యౌషధం అవుతానని, సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెడతా అని, గుంటూరును మెడికల్ హబ్ గా చేస్తా అని పేర్కొన్న మంత్రి విడదల రజిని రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పరిస్థితిని తెలుసుకోవడానికి క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శనలు మొదలుపెట్టారు.

English summary

Minister Vidadala Rajini made a sudden inspection in Guntur GGH. Officers were questioned about the AC not working in the emergency department. Be warned that there is no tolerance for being careless.