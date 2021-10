చంద్రబాబు బతుకేంటో అమిత్ షా కు తెలియదా? కుట్రలు బాబుకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య: మంత్రులు అవంతి, కన్నబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టిడిపి నేత పట్టాభి వ్యాఖ్యల తర్వాత, వైసిపి కార్యకర్తలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టిడిపి కార్యాలయాలపై దాడులు చేయడం రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది. ఇక టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు దాడి జరిగిన టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో 36 గంటల నిరసన దీక్షకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో చంద్రబాబును టార్గెట్ చేస్తూ వైసీపీ మంత్రులు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. చంద్రబాబు దొంగ దీక్షలు చేస్తున్నారని నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. చంద్రబాబు వల్లే రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటూ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

జగన్ ను ఏమైనా అంటే చంద్రబాబును, అయ్యన్నపాత్రుడిని గుండెల మీద తంతా: గుడివాడ అమర్‌నాథ్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు

English summary

Ministers Avanti Srinivas and Minister Kannababu fires on the conspiracies of chandrababu. Chandrababu was incensed that he is doing fake protests. minister kannababu said amit shah know tha chandrababu very well.