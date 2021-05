ఆనందయ్య మందుపై క్లినికల్ ట్రయల్స్-500 మంది నుంచి శాంపిల్స్-వైవీ సుబ్బారెడ్డి కీలక ప్రకటన

Andhra Pradesh

నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణపట్నంకు చెందిన ఆనందయ్య కరోనా విరుగుడు పేరుతో ఇస్తున్న నాటు మందుపై టీటీడీ ఆయుర్వేద నిపుణుల ఆధ్వర్యంలో పరిశోధనలు జరుగుతున్నట్లు టీటీడీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి వెల్లడించారు. ఆనందయ్య మందుపై ప్రజల్లో ఇప్పటికే విశ్వాసం ఏర్పడిందని... అయితే దాన్ని శాస్త్రీయంగా నిర్దారించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఆయుష్,ఐసీఎంఆర్‌లను ఆ మందుపై అధ్యయనం చేయాల్సిందిగా కోరారని చెప్పారు.

TTD Chairman YV Subbareddy said that research is being carried out under TTD Ayurvedic experts on the antidote of covid 19 given by Anandayya from Krishnapatnam in Nellore district. YV Subbareddy said that people already have faith in the drug ... but it needs to be confirmed scientifically.