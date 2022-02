హిందూపురం జిల్లాకేంద్రం కోసం రంగంలోకి ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ; రేపు భారీ ర్యాలీ, మౌనదీక్ష!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు సందర్భంగా పలు ప్రాంతాలలో పలు డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. అనేక చోట్ల జిల్లా కేంద్రాల విషయంలో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. అనంతపురం జిల్లాలోని హిందూ పురాన్ని జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని అఖిలపక్ష పార్టీల నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అన్ని అర్హతలూ ఉన్న హిందూపురాన్ని కాదని పుట్టపర్తి జిల్లా కేంద్రంగా ఉంచాలని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఏకకంఠంతో వ్యతిరేకిస్తున్నారు.

English summary

Balakrishna, is entering the field to make Hindupuram the district headquarters, will organize a huge rally. And then Balakrishna will initiate the silent protest. He will then meet with all party leaders to discuss future action.