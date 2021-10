డ్రగ్స్ ఆరోపణలపై ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి వార్నింగ్; ఇదే నా చివరి సమాధానం: నేనేం గాంధీజీని కాదు!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ వ్యవహారం చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. అధికార ప్రతిపక్ష నేతలు ఏపీలో రచ్చగా మారిన డ్రగ్స్ వ్యవహారంలో ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. ఏపీలో ఇటీవల పట్టుబడిన, గుజరాత్ ముంద్రా పోర్ట్ లో దొరికిన డ్రగ్స్ వెనుక ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఉన్నారని, జగన్మోహన్ రెడ్డి బినామీ ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఈ దందా నడిపిస్తున్నారని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి విదేశాలకు వెళ్లి రావడం వెనుక డ్రగ్స్ దందా ప్రధానంగా ఉందని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలకు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పారు.

డ్రగ్స్ గుజరాత్ లో దొరికాయని ప్రధాని మోడీకి లింక్ పెడతారా? జగన్ కు డ్రగ్స్ అంటగట్టటంపై హోం మంత్రి సీరియస్!!

MLA Dwarampudi Chandrasekhar Reddy responded on the allegations in the drugs case. He said that he is not Gandhiji, to tolerate anything. Dwarampudi, who said that he is not in fear with TDP shoutings, and he gave a warning on drug allegations.