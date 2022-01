కబడ్డీ ఆడిన రోజా: తిరుపతిలో సందడిగా జాతీయస్థాయి కబడ్డీ పోటీలు; నగరి ఎమ్మెల్యే ఆటతో క్రీడాకారుల్లో జోష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా సెల్వమణి నియోజకవర్గంలో తనదైన శైలిలో దూకుడు చూపిస్తున్నారు. ఆమె ఏం చేసినా సంచలనమే అని చెప్పాలి. లాక్ డౌన్ సమయం లో కరోనా మహమ్మారి కట్టడికి విధులు నిర్వర్తించిన వారికి స్వయంగా వంట చేసి పెట్టిన రోజా , అప్పట్లో అంబులెన్సు నడిపి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత దిశ స్కూటర్లను నడిపి సందడి చేశారు. గతంలో డప్పు కళాకారులతో కలిసి డప్పు కొడుతూ ఎమ్మెల్యే రోజా అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ఇక ఆటలు అంటే ఎనలేని మక్కువ చూపించే రోజా కబడ్డీ, వాలీబాల్ షటిల్ ఇలా ఏ ఆట అయినా సరే అదరగొట్టేస్తారు. హుషారుగా ఆడుతూ అందరిలో జోష్ నింపుతారు ఎమ్మెల్యే రోజా.

English summary

Nagari MLA Roja played kabaddi along with tirupati mayor and ysrcp women leaders in national kabaddi tournament in tirupati filled Josh in all of the players. Roja participated in national kabaddi tourney.