Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అట‌ల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి, లాల్‌కృష్ణ అద్వానీ హ‌యాంలోని భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ వేరు.. న‌రేంద్ర దామోద‌ర్ దాస్ మోడీ, అమిత్ షా హ‌యాంలోని క‌మ‌ల ద‌ళం వేరు. మోడీ, షా ద్వ‌యం రాజ‌కీయం ఎలా ఉంటుందో.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఏ మ‌లుపు తీసుకుంటుందో వ‌రికీ అంతుప‌ట్ట‌కుండా ఉంది. ఐదు సంవ‌త్స‌రాల రాజ‌కీయ ప్ర‌ణాళిక‌ను వారు ఈరోజే వేయ‌గ‌లుగుతున్నారు. అంతుప‌ట్ట‌ని, అంతుచిక్క‌ని వీరిద్దరి రాజ‌కీయ ర‌హ‌స్యాన్ని ఛేదించడానికి విపక్షాలు ప్రయత్నించి విఫలమవుతున్నాయి.

English summary

Analysts say that many political aspects are hidden behind the issue of electricity arrears and the allocation of a bulk drug park by the central government, which has not fulfilled even one of the promises made to AP as part of BJP's election plan.