అమరావతి రైతులకు మరిన్ని షాకులు ? ఈసారి బ్యాంకులు- ఫ్లాట్ల డాక్యుమెంట్లూ చిత్తు కాగితాలే !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అమరావతి స్ధానంలో తీసుకొచ్చిన మూడు రాజధానుల ప్లాన్ ఇప్పుడు అక్కడి రైతులకు మరిన్ని చిక్కులు తెచ్చిపెడుతోంది. ఓవైపు అమరావతి నుంచి కార్యనిర్వాహక రాజధాని విశాఖకు, న్యాయరాజధాని పేరుతో కర్నూలుకు హైకోర్టు తరలిపోతుందన్న అంచనాల నేపథ్యంలో ఇక్కడి రైతుల్ని పట్టించుకునే వారే కరువయ్యారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం పలు రూపాల్లో వారికి రోజుకో షాక్ ఇస్తుండగా.. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని బ్యాంకులు సైతం అదే బాట పట్టాయి.

English summary

with ysrcp govt's three capitals plan amaravati farmers who have given fertile lands to capital construction is now facing bankers denial to loans for their returnable plots acquired from the govt.