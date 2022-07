కారడవిలో పసికందు: పేగుబంధం తెంచేసుకున్న తల్లి; ఏపీలో అమ్మ అమానుషం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాతృత్వానికి నోచుకోక పిల్లల కోసం తపన పడుతున్న తల్లులు ఎందరో మన దేశంలో ఉన్నారు. ఇదే సమయంలో మాతృత్వాన్ని మరచిపోయి బిడ్డలను వదిలి వెళ్తున్న తల్లులు ఉన్నారు. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమానవీయ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నవమాసాలు మోసి కన్నతల్లి అప్పుడే పుట్టిన పసికందును అనాధను చేసింది. అప్పుడే పుట్టిన నవజాత శిశువును అర్దరాత్రి కారడవిలో వదిలివెళ్లిన ఘటన అందరి మనసులను కలచివేసింది.

English summary

The incident took place in Alluri sitaramaraju district when the mother left the baby in the forest. locals find the baby and called to 108. 108 staff shifted the baby to hospital.