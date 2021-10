మీకు మీరే దాడి చేసుకుని మాపై బురద చల్లుతారా? పట్టాభి మురికికాల్వలో తిరిగే పంది: ఎంపీ మార్గాని భరత్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలపై వైసీపీ నేతలు దాడి చేసిన తర్వాత చంద్రబాబు బుధవారం రాష్ట్ర బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలపై దాడి చేసిన వైసిపి నేతల తీరుకు వ్యతిరేకంగా బంద్ కు పిలుపునివ్వడంతో అటు టీడీపీ శ్రేణులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు సాగిస్తున్నారు. టిడిపి ముఖ్య నాయకులను పోలీసులు హౌస్ అరెస్టు చేస్తున్నారు.

English summary

Margani Bharat slammed the TDP leaders for making indecent remarks on AP CM Jagan. Margani Bharat alleged that TDP leaders were looking to create riots in the state in some way. Bharat was incensed that Pattabhi did not have the level to criticize Jagan