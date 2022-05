బాదుడు నీదే.. ఇప్పుడు జిల్లాల యాత్రలేంటి? ఛండాలంగా వేడుకోవటమేంటి? చంద్రబాబుపై సాయిరెడ్డి సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా మరోమారు విరుచుకుపడ్డారు. నిత్యం చంద్రబాబును టిడిపిని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విజయసాయిరెడ్డి బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమంపై సెటైర్లు వేస్తున్నారు. బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు చూసి జనాలు నవ్వుకుంటున్నారు అంటూ ఎద్దేవా చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు చేస్తున్న బాదుడే బాదుడు యాత్రలపై విజయసాయి రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు.

తెలుగు దొంగల పార్టీ టీడీపీ; బాబు కుప్పం టూర్ తుస్సుమంది: సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

English summary

MP Vijayasai Reddy says that people are laughing at the comments made by Chandrababu on the program 'Badude Badudu'. Sai reddy questioning the purpose of Chandrababu's Badude Badudu Yatras.