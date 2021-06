ఎన్టీఆర్ కు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు, కత్తి అందించిన అశోక్ ది రక్త చరిత్ర..రాజును వదలని సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయ సాయి రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజును టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. మాన్సాస్ ట్రస్ట్ వ్యవహారంలో అశోక్ గజపతిరాజును వదిలిపెట్టని విజయ సాయి రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. అశోక్ గజపతి రాజు తో పాటుగా చంద్రబాబును టార్గెట్ చేసి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.

English summary

Vijayasaireddy critisied ashok gajapathi and chandrababu's conspiracy on NTR That is why Ashok Gajapati was one of those who ousted NTR from the party. Among those expelled from the party, the first name was Babu and the second name was Ashok.