టీడీపీ వ్యవస్థాపక ఉత్సవాల సంగతేమో కానీ.. వెంటపడి తరమకుండా చూసుకోండి బాబు: సాయిరెడ్డి సలహా

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ను వదిలి పెట్టడం లేదు. నిత్యం సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ లు పెడుతూ వారిని టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇటీవల కాలంలో రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాల నేపధ్యంలో తెలుగు దేశం పార్టీపై విజయసాయిరెడ్డి మాటల దాడి కొనసాగిస్తున్నారు.

English summary

YCP MP Vijayasai Reddy lashed at Chandrababu and Lokesh.The TDP is celebrating its founding anniversary but the tdp leaders are attacking each other. YCP MP Vijayasaireddy advised Chandrababu to take care that party leaders didnot attack on them.