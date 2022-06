జూమ్ లోకి వస్తేనే మ్యూట్ చేసి పారిపోయావ్.. నేరుగా వస్తే తట్టుకోగలవా లోకేశం: సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాల తర్వాత చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారాయి. తాజాగా టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ నిర్వహించిన జూమ్ మీటింగ్ లో వైసీపీ నేతలు సడన్ గా ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో ఒక్కసారిగా లోకేష్ షాక్ అయ్యారు. పదో తరగతి ఫలితాలపైన విద్యార్థులతో, అటు తల్లిదండ్రులతో లోకేష్ జూమ్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. ఇక లోకేష్ విద్యార్థులతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో మంత్రి కొడాలి నాని, వల్లభనేని వంశీ స్క్రీన్ మీదకు రావడం తో లైన్ కట్ చేసి జూమ్ మీటింగ్ ముగించారు లోకేష్. ఇక ఈ ఘటన పై అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య విమర్శలు ప్రతి విమర్శల పర్వం కొనసాగుతోంది.

English summary

Vijaya Saireddy targeted Lokesh, saying that Lokesh muted and fled when kodali nani and vallabhaneni Vamsi got into the zoom meeting and said if they really came face to face Lokesh can't bear it.