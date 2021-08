లోకేశ్ అనే అజ్ఞాని మూర్ఖుడిని మించి ; పచ్చ పార్టీకి ఏ గతి పట్టించావు బాబు : సాయిరెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును, టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేస్తూ నిత్యం విమర్శలు గుప్పిస్తూ నే ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో టిడిపి నేతలు జగన్ సర్కార్ టార్గెట్ గా చేస్తున్న విమర్శలకు విజయ సాయి రెడ్డి ట్విట్టర్ వేదికగా రివర్స్ కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చంద్రబాబును, లోకేష్ ను మాత్రం వదలకుండా విమర్శిస్తున్నారు.

YSRCP MP Vijayasai Reddy rebuked Lokesh, saying that he was exploding with ignorant and stupid remarks. Vijaya Sai Reddy described that psychology was describing such lunatics as being subject to the Dunning Kruger effect. Vijayasaireddy slams Chandrababu about the tdp existence question mark with the decisions of Chandrababu.