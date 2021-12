ఏపీసీఎం వైఎస్ జగన్ కు, తెలంగాణా సీఎం కేసీఆర్ కు ముద్రగడ పద్మనాభం బహిరంగ లేఖ.. విషయమిదే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కాపు ఉద్యమనేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం వరుస లేఖాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. అసెంబ్లీలో చంద్రబాబుకు అవమానం తర్వాత, చంద్రబాబుకు లేఖ రాసిన ముద్రగడ పద్మనాభం తన లేఖతో సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తరువాత వరుసగా ముద్రగడ పద్మనాభం లేఖలు రాయడం ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మొన్నటికి మొన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని, మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేసిన విధంగా రద్దు చేసుకోవాలని, విశాఖ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని దేశంలోని ఇతర పరిశ్రమలతో పోల్చి చూడొద్దని లేఖ రాశారు.

English summary

Kapu movement leader Mudragada Padmanabham wrote an open letter to Telangana CM KCR and AP CM Jagan. Mentioning the problems of the farmers, opined that both the state govts should support the farmers to buy the tainted paddy.