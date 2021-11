ప్రధాని మోడీకి ముద్రగడ పద్మనాభం లేఖ.. ఆ ఆలోచన విరమించుకోండని విజ్ఞప్తి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖ వేదికగా ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసినట్టే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు, ఉద్యోగులు ఆందోళనలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. అంతేకాదు ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డికి లేఖ రాసి మరోమారు అసెంబ్లీలో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ విషయంపై తీర్మానం చేసి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతేకాదు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయడానికి రంగంలోకి దిగారు.

English summary

Kapu movement leader Mudragada Padmanabhan wrote a letter to Modi opposing the privatization of the Visakhapatnam steel plant. The letter said that the Visakha Steel Plant was achieved as a result of many sacrifices.