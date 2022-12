రాజకీయ క్రీడలో భాగమే దాడి: మనోహర్... పుంగనూరులో ఏం జరిగింది?

Andhra Pradesh

చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరులో పారిశ్రామికవేత్త, జనసేన నేత రామచంద్రయాదవ్‌ ఇంటిపై దాడి.. వైసీపీ ప్రభుత్వ ఆలోచనా విధానాన్ని మరోసారి బయటపెట్టిందని జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్‌ నాదెండ్ల మనోహర్‌ మండిపడ్డారు. మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గంలో రైతు సభ నిర్వహించాలనుకోవడమే రామచంద్ర యాదవ్‌ చేసిన నేరమా? అని మనోహర్ నిలదీశారు. ఆయనపై జరిగిన దాడిని ఖండించారు.

Janasena political affairs committee chairman Nadendla Manohar said that the attack on the house of industrialist and Janasena leader Ramachandra Yadav in Punganur of Chittoor district has once again revealed the ideology of the YCP government.