సొంత జిల్లా కొట్టుకుపోతున్నా పట్టించుకోరా.?సీఎంను సూటిగా ప్రశ్నించిన నాదెండ్ల మనోహర్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : కరువు జిల్లాల కేంద్రం రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు, వరదలతో సర్వం కోల్పోయిన నిర్వాసితులు చెట్ల కింద బతుకుతుంటే ముఖ్యమంత్రి తూతూ మంత్రంగా ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించి వెళ్లిపోవడం చాలా దురదృష్టకరమన్నారు జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్. సొంత జిల్లాకి కష్టం వస్తే స్వయంగా పర్యటించలేని ముఖ్యమంత్రి ఎందుకని నిలదీశారు.హెలీ కాప్టర్ వేసుకువచ్చి తిరిగి వెళ్లిపోయి ఎక్కడో కూర్చుని కబుర్లు చెబితే వరద బాదితుల కష్టాలు ఎలా తీరుతాయని మనోహర్ ప్రశ్నించారు.

English summary

Janasena party political affairs committee chairman Shri Nadendla Manohar said it was unfortunate that the Chief Minister had conducted an aerial survey under the Tutu mantra if the displaced people who lost everything in the floods were still living under the trees.