నాదెండ్ల మనోహర్ కు ఆ రెండింటిలో ఒకటివ్వబోతున్న తెలుగుదేశం?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలవడమే లక్ష్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. ఎన్నడూ లేనివిధంగా తన సహజ స్వభావానికి విరుద్ధంగా అధినేత చంద్రబాబునాయుడు దూకుడైన రాజకీయం చేస్తున్నారు. ఎన్నికలకు ఏడాదిన్నర సమయం ఉన్నప్పటికీ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే విశాఖపట్నంలో జరిగిన పరిణామాలపై జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ను కలిసి సంఘీభావం తెలియజేశారు.

English summary

There is a possibility that Manohar will contest from Guntur West on behalf of Jana Sena if TDP gets hold of Alapati Rajendra Prasad.