వైసీపీ నేతలపై భువనేశ్వరి ఫైర్ : వాళ్ల క్షమాపణలు నాకు అక్కర్లేదు - హెరిటేజ్ ను టచ్ చేయలేరు..!!

Andhra Pradesh

వైసీపీ పేరు ఎత్తలేదు. పార్టీ నేతల పేర్లు ప్రస్తావించలేదు. కానీ, నారా భువనేశ్వరి తాను చెప్పదలచుకున్నది స్పష్టంగా చెప్పేసారు. గత నెలలో వరదల కారణంగా నష్టపోయిన కుటుంబాలకు ఎన్టీఆర్ ట్రస్టు తరపున భువనేశ్వరి ఆర్దిక సాయం అందించారు. ఎన్టీఆర్ తన జీవితంతో, చర్యలతో మార్గదర్శి అయ్యారని, సమాజానికి న్యాయం చేయాలని ఎన్టీఆర్ జీవితాన్ని అంకితం చేశారన్నారు. మన సంస్కృతి మూలన్ని ఆయన ఏనాడు మరవలేదన్నారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆశయాలను, సేవలను సమాజంలోకి తీసుకుపోతున్న ట్రస్ట్ వలంటీర్స్‌కు నారా భువనేశ్వరి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

English summary

Nara Bhuvaneswari reacted sharply to the recent developments in the assembly, saying she did not expect them to come and apologize.