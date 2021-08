నిరుద్యోగులు ఉరేసుకునే పరిస్థితి ; జగన్ రెడ్డి సూసైడ్ చేసుకున్న కమల్ ను తీసుకురాగలరా : లోకేష్ ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గత కొంతకాలంగా నిరుద్యోగ సమస్యపై పోరాటం చేస్తున్న టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ జగన్ రెడ్డి రిలీజ్ చేసిన జాబ్ క్యాలెండర్ ను రద్దు చేసి, రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న అన్ని పోస్టులను భర్తీ చేస్తూ కొత్త జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. నిరుద్యోగుల సమస్యలను జగన్ రెడ్డి పట్టించుకోవడంలేదని, వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యల బాట పడుతున్నా సీఎం జగన్ లో స్పందన లేదని పలుమార్లు విమర్శించిన నారా లోకేష్ తాజాగా మరోమారు జగన్మోహన్ రెడ్డి పై నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

Lokesh, visited Nellore district today, paid tributes to Kamal, an unemployed youth who committed suicide in Nellore. Lokesh questioned why the YCP leaders were afraid if he came for visit kamal's family. Lokesh alleged that CM jagan released a fake calender, demanded to release a new calender and to fill the posts with unemployed.