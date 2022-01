పోలవరం నిర్వాసితుల దీక్షలు మీకు కనిపించటం లేదా జగన్? నారాలోకేష్ బహిరంగలేఖ

Andhra Pradesh

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి బహిరంగ లేఖ రాశారు. ఈసారి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పై, నిర్వాసితుల సమస్యలపై లేఖాస్త్రాన్ని సంధించిన లోకేష్ పోలవరం నిర్వాసితుల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని వారి దీక్షలు విరమింప చేయాలంటూ డిమాండ్ చేశారు.

Nara Lokesh wrote an open letter to Jagan to address the problems of Polavaram flood victims. Lokesh slams jagan govt over the protests of polavaram victims issues and demanded for solutions.