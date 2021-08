రమ్య హత్య ఘటనపై విచారిస్తున్న జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ ; టీడీపీ ఫిర్యాదు, రమ్య ఇంటి వద్ద రాజకీయ రగడ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గుంటూరులో పట్టపగలు నడిరోడ్డు మీద ప్రేమోన్మాది చేతిలో హత్యకు గురైన బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్య కేసు రగడ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. దళిత యువతి రమ్యను ప్రేమించటం లేదన్న కోపంతో అత్యంత దారుణంగా కత్తితో పొడిచి ప్రేమోన్మాది హతమార్చిన ఘటనపై విచారణ జరపడానికి జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ ఈరోజు గుంటూరులో పర్యటిస్తోంది. జాతీయ ఎస్సీ కమీషన్ పర్యటన నేపధ్యంలో ఈ రోజు పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది.

ఆడపిల్లలపై అరాచకాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా ఏపీ.. దున్నపోతు ప్రభుత్వంలో చలనం ఏది ? లోకేష్ ధ్వజం

The National SC Commission is touring Guntur today to probe the incident in a youngmanwho stabbed Dalit girl Ramya to death in anger over rejecting his love. The situation today became tense in the wake of the National SC Commission visit. Already TDP leaders met with the SC Commission to complain about the ongoing attacks on SCs in the state. BJP leaders reached Ramya's house and tried to meet the SC commission. Tensions were high there, however, as police intervened.