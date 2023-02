ఆనం మనసు మారిందా - టీడీపీ ఆశలు గల్లంతు: భారీ ట్విస్ట్..!?

ఆనం వైసీపీని వీడటం ఖాయం. ఏ పార్టీలో చేరబోతున్నారు. టీడీపీలో చేరుతారని భావిస్తున్న వేళ కొత్త ట్విస్ట్.

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి అడుగులు ఎటు. వైసీపీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఆయన ఆ పార్టీలో కొనసాగే పరిస్థితి లేదు. టీడీపీలోకి వెళ్తారంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పటికే కోటంరెడ్డి కూడా ఆనం బాట పట్టారు. ఆయన వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ నుంచి పోటీ చేస్తారని చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు నెల్లూరు జిల్లాలో మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాల నడుమ ఆసక్తి కర ట్విస్టులు మొదలయ్యాయి. ఆనం టీడీపీలోకి వెళ్లటం సందేహంగానే కనిపిస్తోంది. తాజాగా ఆనం తన మద్దతు దారులతో సమావేశమయ్యారు. ఎన్నికలకు ఇంకా 15 నెలల సమయం ఉండటంతో..ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకుందామని చెప్పుకొచ్చారు. తాజాగా ఆనంతో ఇతర పార్టీల ముఖ్యులు మంతనాలు సాగిస్తున్నారు. మరి..ఆనం దారెటు..ఏం చేయబోతున్నారు...

English summary

Venkatagiri MLA Anam Ramanrayana Reddy seem to be not willing to join in TDP, otehr party leaders touch with Anam As per reports.