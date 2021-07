టీడీపీకి అశోక్ గజపతి దూరం -పెద్దాయన రాయబారం : కాషాయం కండువా-కారణం అదేనా..!!

Andhra Pradesh

ఉత్తరాంధ్ర టీడీపీ సీనియర్ నేత..కేంద్ర మాజీ మంత్రి అశోక్ గజపతి రాజు టీడీపీని వీడటానికి సిద్దమయ్యారా. టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి ఆ పార్టీలో ఉన్న అశోక్ ఇప్పుడు ఆ పార్టీని వీడుతున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. రాజకీయాల్లో సుదీర్గ చరిత్ర ఉన్న పూసలపాటి వంశంలో రెండో తరానికి చెందిన అశోక్ గజపతి రాజు ఉత్తరాంధ్రలో టీడీపీకి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నారు. ఆయన విజయనగరం అసెంబ్లీ నియోజక వర్గం నుండి ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు.

English summary

Ex Central Minister Ashok Gajapathi Raju may resign for TDp and join in BJP. One of the top leader in touch with Ashok Gajapthi as per sources.