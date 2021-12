వంగవీటి రాధా హత్య కుట్ర, రెక్కీ వెనుక షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామానాయుడు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వంగవీటి రాధా ను హతమార్చడానికి రెక్కీ నిర్వహించడం వెనుక వైసిపి హత్యా రాజకీయాలు ఉన్నాయని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామానాయుడు ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఓవైపు హత్య రాజకీయాలకు పాల్పడుతూనే, మరోవైపు సెక్యూరిటీ కల్పిస్తామని డ్రామాలాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. వంగవీటి రంగా గురించి, వంగవీటి రాధాపై జరిగిన రెక్కీ గురించి వైసీపీ నేతలు మాట్లాడడం దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లుగా ఉందని ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు.

English summary

Nimala Ramanaidu made sensational comments that there were shocking things behind the Vangaveeti Radha assassination conspiracy and that the YSRCP was trying to come to power by inciting caste hatred with Radha's assassination.