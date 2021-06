ఏపీలో నేటి నుంచి పగటి కర్ఫ్యూ ఎత్తివేత-బస్సులు, బ్యాంకులు, ఆఫీసులు యథాతథం

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో కరోనా కేసులు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్న నేపథ్యంలో నేటి నుంచి పగటి పూట కర్ఫ్యూ తొలగిపోనుంది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దీనిపై నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే కర్ఫ్యూ సడలింపుతో ఆర్టీసీ బస్సులు యథావిధిగా నడవబోతున్నాయి. బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సాధారణంగా పనిచేయనున్నాయి. ఒక్క తూర్పుగోదావరి మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లో జనజీవనం సాధారణ స్ధితికి చేరబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ్టి నుంచి ఏపీలో జరిగే మార్పులేంటో ఓసారి చూద్దాం...

English summary

curfew restrictions eased in andhrapradesh today as per the state govt decision. hence, all apsrtc services and advance reservation system will be resumed from today, banks and govt offices to be worked normally,