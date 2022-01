మంత్రి నాని "మెగా" ట్విస్ట్ - సీఎంతో లంచ్ మీట్ లో ఇదీ జరిగింది : చిరంజీవి నెక్స్ట్ స్టెప్..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో సినిమా టిక్కెట్ల వ్యవహారం త్వరలో కొలిక్కి రాబోతోందనే సమయంలో కొత్త ట్విస్టు. కొంత కాలంగా ఏపీలో ప్రభుత్వం వర్సెస్ టాలీవుడ్ అన్నట్లుగా కొనసాగిన కోల్డ్ వార్ కు తాత్కాలిక విరామం దొరికింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి అమరావతి వచ్చి సీఎం జగన్ తో సమావేశమమయ్యారు. త్వరోలనే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసారు. తనను ఒక్కరినే సీఎం ఆహ్వానించారని... ఆయన సూచన మేరకే తాను వచ్చానంటూ చిరంజీవి తన పర్యటన సమయంలో పదే పదే చెప్పారు. అదే సమయంలో సీఎం జగన్ - భారతి దంపతుల ఆతిథ్యం బాగుందంటూ ప్రశంసించారు.

English summary

Minister Perni Nani added fuel to the fire on Chiranjeevi and CM Jagan meet by saying that no movie issues were discussed at the duo lunch meet