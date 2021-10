టీడీపీ కార్యాలయానికి పోలీసుల నోటీసులు - పది మంది గుర్తింపు..అరెస్ట్ : రంగంలోకి స్పెషల్ టీంలు..!!

Andhra Pradesh

టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి పట్టాభి సీఎం జగన్ పైన చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలతో ఒక్కసారిగా వైసీపీ అభిమానులు టీడీపీ కార్యాలయం పైన దాడి చేసారు. అక్కడ ఉన్న ఫర్నీచర్ ను ధ్వంసం చేసారు. దీని పైన టీడీపీ పెద్ద ఎత్తున నిరసనకు దిగింది. ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు దీనికి నిరసనగా 36 గంటల దీక్ష చేసారు. ప్రభుత్వం పోలీసులు కలిసి ఈ దాడులకు ప్రోత్సహించారంటూ ఆరోపణలు చేసారు. ఇదే అంశం పైన రాష్ట్రపతితో పాటుగా జాతీయ స్థాయిలోనూ ఫిర్యాదు చేయటానికి చంద్రబాబు సిద్దమయ్యారు.

Notices were sent to TDP office asking to submit the CC TV footages on the day it was attacked.