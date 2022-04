పోలేరమ్మ జాతరలో నగ్న నృత్యాలు: 10మంది అరెస్ట్; తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఘటన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పోలేరమ్మ జాతరలో అశ్లీల నృత్యాలు చేసిన ఘటన చోటుచేసుకుంది. పేరుకేమో పోలేరమ్మ జాతర నిర్వహించిన కొందరు వ్యక్తులు దైవ కార్యం పేరుతో పాప కార్యాలకు తలపెట్టారు. పోలేరమ్మ జాతర పేరుతో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని తాళ్ళరేవు మండలం కుప్పం గ్రామంలో న్యూడ్ డాన్స్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

English summary

Nude dances are performed at the Poleramma Jatara in the East Godavari district at Kuppam village. locals demanding to take action on the organizers.