Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామ కృష్ణం రాజుకు వరుస షాకులు తగులుతున్నాయి. ఇప్పటికే పలు సెక్షన్ల కింద సీఐడీ అధికారులు కేసులు నమోదు చేసి ఆయన్ను అరెస్ట్ చేశారు. తాజాగా హైదరాబాద్‌లోని ఓసీ సంక్షేమ సంఘం రఘురామ కృష్ణంరాజుపై మాదాపూర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో,పలు టీవీ ఛానెళ్ల చర్చా కార్యక్రమాల్లో ఎంపీ రఘురామ కులం పేరుతో రెడ్లను కించపరిచారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. చట్టరీత్యా ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

English summary

OC welfare association lodged a complaint to Madapur police against MP Raghurama Krishnam Raju.Just after AP CID officials arrested him this complaint registered at Madapur PS.They demanded to take action against MP as he made insulting comments against Reddy community.