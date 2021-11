వణికిస్తున్న ఒమిక్రాన్ వేరియంట్: ఏపీ ప్రభుత్వం హై అలెర్ట్; జగన్ కీలక ఆదేశాలు

Andhra Pradesh

భారత దేశంలో భారీగా కరోనా కేసులు తగ్గడంతో కరోనా మహమ్మారి బారి నుండి ఉపశమనం దొరికిందని కాస్త ఊపిరి తీసుకుంటున్న సమయంలోనే పిడుగులాంటి వార్త మళ్లీ ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తోంది.కరోనా కొత్త రూపం తీసుకుందని, కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ విరుచుకు పడుతుందని, డెల్టా వేరియంట్ కంటే ఇది డెడ్లీ వైరస్ అని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా ప్రపంచ దేశాలన్నీ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయమని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది.

The Andhra Pradesh government is currently on alert over the Omicron variant. AP CM YS Jagan Mohan Reddy held a review meeting in the wake of the rampant Corona new variant Omicron. Key orders were issued.