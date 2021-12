వైసీపీ పాలనకు వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్; వన్ టైమ్ సీఎంగా జగన్ మిగిలిపోబోతున్నారా..?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ పై రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది. వన్ టైం సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ తో ఒకే మొత్తంలో రుణ బకాయిలను చెల్లించి జగనన్న సంపూర్ణ గృహ పథకం ద్వారా, లబ్ధిదారులు ఇళ్ల పై పూర్తి హక్కులు పొందాలని జగన్ సర్కార్ సూచిస్తుంటే, ఓ టి ఎస్ పేరుతో దోపిడీకి తెర తీశారని, పేద ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీలు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తున్నాయి.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లోనూ ప్రజలు జగన్ సర్కార్ తీసుకున్న ఓటీఎస్ నిర్ణయంపై తీవ్ర గందరగోళంలో ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన ఇంటి రుణాలను, ఇప్పుడెందుకు చెల్లించాలంటూ ప్రశ్నిస్తున్న వారు కొందరైతే, ఇప్పుడైతే ఇది ఆఫర్, ఆ తర్వాత మొత్తం చెల్లించాల్సిందే అంటూ చర్చిస్తున్న వారు కూడా లేకపోలేదు.

English summary

Lanka Dinakar, has slams OTS scheme of Jagan govt. Lanka Dinakar said that the people had given a one-time settlement to the YSRCP regime. Jagan asked people for One Chance and people restricting Jagan as a one-time CM.