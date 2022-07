జనసేనలో పవన్ కల్యాణ్, నాదెండ్ల మనోహర్.. ఈ రెండు పేర్లేనా??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అంత‌ర్గ‌త ప్ర‌జాస్వామ్యం అనేది ప్ర‌తి రాజ‌కీయ పార్టీకి ముఖ్యం. ప్ర‌జాస్వామ్యంలో ప్ర‌జ‌ల‌చేత‌, ప్ర‌జ‌ల కొర‌కు ఏర్పాట‌య్యే ప్ర‌భుత్వాలకు ఆధారం రాజ‌కీయ పార్టీలు. వాటిని ప్ర‌జ‌లు ఆమోదిస్తేనే ప్ర‌భుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయ‌గ‌లుగుతాయి. అవి ప్ర‌జ‌ల‌చేత ఆమోదింప‌బ‌డాలంటే ముందుగా త‌మ పార్టీలో ప్ర‌జాస్వామ్యాన్ని విస్త‌రించ‌డం ముఖ్యం. నేత‌లుండాలి.. నాయ‌కులుండాలి.. కార్య‌క‌ర్త‌లుండాలి. కానీ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ నేతృత్వంలో సాగుతున్న జ‌న‌సేన‌లో ప‌వ‌న్‌క‌ల్యాణ్‌, నాదెండ్ల మ‌నోహ‌ర్ అనే రెండుపేర్లే విన‌ప‌డుతున్నాయ‌ని, ఇత‌రుల‌కు ఎందుకు అవ‌కాశం ల‌భించ‌డంలేద‌ని రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు ప్ర‌శ్నిస్తున్నారు.

Pawan Kalyan, Nadendla Manohar.. these two names are being heard in Janasena, political analysts are questioning if there are no other leaders