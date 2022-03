Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆపరేషన్ పరివర్తన్ లో మొన్నటి వరకు గంజాయి సాగుపై ఉక్కు పాదం మోపిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు నాటుసారా స్థావరాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. ఇందులో భాగంగా స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత 16 రోజులుగా భారీ ఎత్తున నాటుసారా స్థావరాలపై దాడులు నిర్వహిస్తోంది.

English summary

As part of Operation parivarthan-2.0 SEB raids on liquor bases in AP. It has been conducting raids on large-scale cheap liquor-making sites across the state for the past 16 days. Records cases heavily.