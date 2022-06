Andhra Pradesh

బ‌లం ఉంద‌ని చెప్ప‌డం వేరు.. ఆ బ‌లాన్ని నిరూపించుకోవ‌డం వేరు. త‌న‌కింత బ‌లం ఉంద‌ని చెప్ప‌డంద్వారా కావ‌ల్సింది ఆశించ‌డం వేరు.. ఆ బ‌లాన్ని నిరూపించి ఆశించింది నాకివ్వండి అని డిమాండ్ చేయ‌డం వేరు. ఇప్పుడు ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాజ‌కీయాల్లో జ‌నసేన పార్టీ చేస్తున్న‌ది కూడా ఇదేన‌ని రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు భావిస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుపున‌కు స‌హ‌క‌రించ‌గ‌ల శ‌క్తి జ‌న‌సేన‌కు ఉంద‌నేది నిర్వివాదాంశం. కానీ స‌హ‌క‌రిస్తున్నానుక‌దా అని ఏకంగా ముఖ్య‌మంత్రి ప‌ద‌వే అడిగితే అత్యాశ‌కు వెళ్లిన‌ట్ల‌వుతుంద‌ని, వాస్త‌వ ప‌రిస్థితుల‌ను అంచ‌నా వేసుకొని ఇద్ద‌రూ క‌లిసి ముందుకు వెళ్లాల‌ని సీనియ‌ర్ రాజ‌కీయ‌వేత్త‌లు సూచిస్తున్నారు.

it is different to say that there is strength .. it is different to prove it