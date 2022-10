ఇంటి ముంగిటకే జగన్ మార్క్ పాలన - పొరుగు రాష్ట్రాల ఆసక్తి: సీఎం సక్సెస్ మంత్ర ఇదే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఇంటి వద్దకే పాలన. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఏపీలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న జగన్ మార్క్ పాలన. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే సీఎం జగన్ తీసుకున్న సాహసోపేత నిర్ణయం వార్డు - గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రతీ 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్..ప్రతీ గ్రామం - వార్డులో సచివాలయం అందుబాటులోకి వచ్చాయి. 2019 అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి నాడు సేవలు మరింత సులభమైన పద్దతిలో ప్రజలకు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను సీఎం జగన్ ప్రారంభించారు.

English summary

CM Jagan success mantra in his administration is Secretariats at Village and Ward level. These secretariats giving services to the door step. Many states impressed with this services.