ఖద్దరు చొక్కాలు వేసుకున్న వైసీపీ నాయకులే ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లు : పంచుమర్తి అనూరాధ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసీపీపై ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు మూకుమ్మడి దాడికి దిగారు. రాష్ట్రంలో రోడ్ల అధ్వానంగా ఉన్నాయని, రోడ్ల కాంట్రాక్టర్లను వైసీపీ నేతలు తీవ్ర బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు. తాజాగా రాయదుర్గంలో రోడ్ కాంట్రాక్టర్ ను వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కాపు రామచంద్రారెడ్డి అనుచరుడు బెదిరించారన్న వార్తల నేపధ్యంలో మరింత మాటలదాడి పెంచారు. మరోపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వృద్ధులకు వికలాంగులకు ఇచ్చే పెన్షన్ల విషయంలో వైసీపీ తీరును ఎండగడుతూ ఉన్నారు. పెన్షన్ల పథకంలో నిరుపేదలైన లబ్ధిదారులను తొలగిస్తున్నారని సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై ధ్వజమెత్తారు. మరోవైపు వినాయకచవితి రానున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి నవరాత్రులు జరపాలని అధికార పార్టీ పై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు.

TDP state general secretary Panchumarthi Anuradha was highly critical of the anarchy of YCP leaders in the AP. Panchumarthi Anuradha has leveled serious allegations that YCP leaders are smuggling red sandalwood. Panchumarthi Anuradha criticized Ashok Reddy, the right-hand man of Chevireddy Bhaskar Reddy, for being caught moving red sandalwood in vehicles carrying the rice. Panchumarthi Anuradha lashed out at the fact that each YCP leader was being made to look like an interstate smuggler, like Kollam Gangireddy.