వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పే దమ్ముందా .. జగన్ ను ఇరకాటంలో పెట్టి పంచుమర్తి సూటి ప్రశ్నలు

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి మహిళా నాయకురాలు పంచుమర్తి అనురాధ వైయస్ షర్మిల చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో జగన్ ని ఇరకాటంలో పెట్టారు. మీ సోదరి అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే దమ్ముందా జగన్ రెడ్డి అంటూ పంచుమర్తి అనురాధ సవాల్ విసిరారు. ఇదే సమయంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డిపైన కూడా ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Panchumarthi Anuradha challenged Jagan Reddy and his party leaders to have the courage to answer Sharmila's question on the water dispute. Anuradha made harsh remarks that CM Jagan Mohan Reddy and YCP leaders were holding AP interests hostage in Delhi for their own self-interest. Panchumarthi Anuradha gave a shocking punch that one sister was fighting in Delhi while another sister was fighting in Hyderabad because of Jagan.