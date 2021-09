పోసానిపై పవన్ ఫ్యాన్స్, జనసేన ఫిర్యాదు.. పంజాగుట్ట పీఎస్ లో కేసు నమోదు; తానూ కేసు పెడతానన్న పోసాని

Andhra Pradesh

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై సినీ నటుడు పోసాని కృష్ణ మురళి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడంపై జనసేన పార్టీ నేతలు, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. పోసాని అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారని పోసాని కృష్ణ మురళిపై పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల సంఘం ఫిర్యాదు చేసింది. హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసి తనపై చర్యలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ నేతలు, పవన్ అభిమానులు కోరారు. దీంతో పోసాని కృష్ణ మురళి పై కేసు నమోదైంది.

English summary

Pawan Kalyan fans association and janasena has complained on Posani Krishna Murali has made offensive remarks against Janasena chief Pawan Kalyan. The case was registered at the Panjagutta police station in Hyderabad.