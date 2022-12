ఏపీలో ఎదురీదుతున్న పవన్ కళ్యాణ్; తెలంగాణాలో జనసేన పోటీ అవసరమా సామి?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చేఎన్నికలలో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని అందుకోసం కసరత్తులు ముమ్మరం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గత ఎన్నికలలో చావు తప్పి కన్ను లొట్ట పోయినట్లు ఒకే ఒక్క స్థానానికి పరిమితమై, ఇక ఆ స్థానం కూడా తమ చేతిలో లేకుండా మిగిలిపోయిన జనసేన పార్టీ తెలంగాణ పై ఫోకస్ చేస్తే తెలంగాణ రాజకీయాలలో ప్రభావం ఉంటుందా? అన్న చర్చ జరుగుతుంది .

క్షేత్రస్థాయిలో తెలంగాణాలో జనసేనకు బలమైన నాయకులు లేని క్రమంలో జనసేన తెలంగాణలో పోటీ చేస్తే నవ్వులపాలయ్యే పరిస్థితి వస్తుందా? అన్నది ఇప్పుడు తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

There will be an interesting discussion on Pawan Kalyan's party, which is facing tough fight in AP, to contest in Telangana. Many people are expressing the opinion that win in AP first and Telangana after.