21న తిరుపతిలో పవన్ కళ్యాణ్ జనవాణి కార్యక్రమం.. రాయలసీమ ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం కోసం జనసేనాని

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నేరుగా రంగంలోకి దిగిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ జనవాణి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి ప్రాంతంలోనూ ప్రజల వద్దకు నేరుగా వెళుతూ వారి సమస్యలను తెలుసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటి వరకు మూడు సార్లు నిర్వహించిన జనవాణి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల నుంచి విశేషంగా స్పందన వచ్చింది. ప్రజలు తమ సమస్యలను నేరుగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకు వెళ్లారు. ఇక ఈ క్రమంలోనే తాజాగా మరోమారు జనవాణి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని జనసేన పార్టీ నిర్ణయించింది.

English summary

On 21st august, Pawan Kalyan is organizing Janavani program in Tirupati. The Jana Sena has issued a statement that the people of Rayalaseema districts can give their petitions in the context of directly knowing the problems of the people.