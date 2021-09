Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

జనసేన అధినేత,సినీ హీరో పవన్ కల్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై,వైసీపీ నాయకులపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో విరుచుకుపడ్డారు. 'ఇది వైసీపీ రిపబ్లిక్ కాదు... ఇండియన్ రిపబ్లిక్... అని పేర్కొన్నారు. వైసీపీ రిపబ్లిక్ అనుకుంటున్నారేమో జనం బయటకు లాక్కొచ్చి కొడుతారు...' అని హెచ్చరించారు. సాయి ధరమ్ తేజ్ యాక్సిడెంట్‌కు గురైతే రకరకాల కథనాలు వచ్చాయని... నిజానికి ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.ఇడుపులపాయ నేలమాళిగల్లో టన్నులకొద్ది డబ్బు ఉందని చెబుతారు... కానీ వాటిపై కథనాలు నడిపితే ఇళ్లల్లోకి వచ్చి కొడుతారు కాబట్టి వాటిపై మాట్లాడరంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Janasena leader and movie hero Pawan Kalyan was furious with Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy and YSRCP leaders. "This is not a YSRCP republic ... it is an Indian republic ..." he added.